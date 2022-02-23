У Белом доме заявили, что увидели "зеленых человечков" в восточной части Украины

В Белом доме состоялся брифинг Джен Псаки/Фото: коллаж: "Сегодня"
Соединенные Штаты Америки видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные.
Об этом заявила пресс-секретарь США Джен Псаки во время брифинга.
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"Мы назвали их "зелеными человечками", потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", — сказала Псаки на брифинге.
Блинкен отменил встречу с Лавровым
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это решение связано с вторжением РФ в Украину.
"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу", — сказал Блинкен.