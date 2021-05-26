У экс-адвоката Трампа нашли улики с почты Луценко и Насирова – СМИ

Руди Джулиани, Юрий Луценко (справа сверху) и Роман Насиров. Коллаж "Сегодня"

У бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани, у которого недавно были обыски, изъяли улики из электронной почты, которые говорят о предположительной его связи с украинскими экс-чиновниками.

Об этом пишет Bloomberg.

Федеральные прокуроры Нью-Йорка обнаружили в рамках уголовного производства переписку, которая якобы принадлежит бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, экс-главе Фискальной службы Украины Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Имена украинцев были отредактированы, но изменения внесли таким образом, что имена стали видны, когда текст был скопирован и вставлен в текстовый редактор.

Напомним, учетная запись электронной почты Насирова была арестована в начале марта прошлого года, а iPhone и iPad, принадлежащие Левину, были изъяты в феврале и марте 2020-го. Ни одного из них, в том числе Луценко, в каких-либо правонарушениях не обвиняли.

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Луценко был идентифицирован в ходе расследования по делу об импичменте как основной источник информации для Джулиани, которая использовалась для очернения и в конечном итоге увольнения тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Прокуратура США расследует, причастен ли Джулиани к попыткам добиться увольнения Йованович в пользу украинских интересов.

В свою очередь пресс-секретарь Луценко заявила, что экс-генпрокурор действовал в соответствии с украинским законодательством и открыт для общения с правоохранительными органами США.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году против Джулиани начали расследование из-за деятельности в Украине. Следователи пытаются установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.