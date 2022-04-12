У финской границы заметили тяжелую военную технику РФ — видео

Очевидцы засняли передвижение военной техники / Фото: Коллаж: Сегодня

К финской границе со стороны РФ стягивают тяжёлую военную технику. Видео опубликовал telegram-канал российского оппозиционного журналиста Александра Невзорова.

На видео заснята колонна техники, следом за которой едет полицейский автомобиль с включенной сиреной. В кадре виден дорожный указатель на Хельсинки.

Реклама

Война в Украине

Российские войска продолжают попытки захватить территории Донбасса. Кроме того, остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты видят конечной целью войны в Украине захват Киева и контроль над всей страной, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Реклама

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий.

Читайте также: