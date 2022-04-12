Біля фінського кордону помітили важку військову техніку РФ – відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До фінського кордону з боку РФ стягують важку військову техніку. Відео опублікував Telegram-канал російського опозиційного журналіста Олександра Невзорова.

На відео знято колону техніки, слідом за якою їде поліцейський автомобіль із включеною сиреною. У кадрі видно дорожній вказівник на Гельсінкі.

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Війна в Україні

Російські війська продовжують спроби захопити територію Донбасу. Крім того, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння щодо об'єктів військової та цивільної інфраструктури на всій території України та ймовірність активізації дій окупаційних військ із метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти бачать кінцевою метою війни в Україні захоплення Києва та контроль над усією країною, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій.

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