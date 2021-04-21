Убийство темнокожего Флойда: экс-офицера полиции признали виновным

Защита Шовена утверждала, что Флойд умер от болезни сердца и употребления наркотиков

В США признали виновным экс-офицера полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда, который скончался во время задержания в Миннеаполисе.

Об этом сообщает Sky News.

Сам Шовен отказался давать показания, поскольку его защита утверждала, что Флойд умер от болезни сердца и употребления наркотиков.

Как известно, перед вынесением приговора были усилены меры безопасности в Миннеаполисе – здание суда обнесли колючей проволокой, а школы закрыли.

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Дерека Шовина приговорили к тюремному заключению на срок до 40 лет. Патологоанатом, которого пригласил адвокат Шовина, рассказал, что у афроамериканца не было симптомов, характерных для тех, кто испытывает нехватку кислорода.

Напомним, похороны Флойда состоялись 9 июня в городе Хьюстон. Торжественную церемонию прощания посетили сотни человек, в том числе и нынешний президент США Джо Байден.

После его смерти власти крупных американских городов — Хьюстона и Финикса — решили запретить полицейским применять удушающие захваты.