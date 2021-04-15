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Смерть темнокожего Флойда при задержании: эксперт назвал неожиданную причину гибели

15 апреля, 01:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Американец мог умереть из-за остановки сердца, которая была вызвана множеством факторов, считает патологоанатом

Смерть темнокожего американца Джорджа Флойда, который умер при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота), могла произойти не из-за нехватки кислорода, а из-за остановки сердца.

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Такое мнение выразил патологоанатом Дэвид Фаулер, когда давал показания в суде, передает Voice of America.

По его словам, смерть могла быть из-за остановки сердца, вызванной комплексом факторов, в том числе заболеваниями и употреблением наркотиков.

Фото: REUTERS/Jane Rosenberg, патологоанатом Дэвид Фаулер

Фото: REUTERS/Jane Rosenberg, патологоанатом Дэвид Фаулер

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Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Если его признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Патологоанатом, которого пригласил адвокат Шовина, рассказал, что у афроамериканца не было симптомов, характерных для тех, кто испытывает нехватку кислорода.

Напомним, похороны Флойда состоялись 9 июня в городе Хьюстон. Торжественную церемонию прощания посетили сотни человек, в том числе и нынешний президент США Джо Байден.

После его смерти власти крупных американских городов — Хьюстона и Финикса — решили запретить полицейским применять удушающие захваты.

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