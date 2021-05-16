Удар по штабу ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные раскрыли детали операции

Израиль продолжает удары по сектору Газа. Фото: REUTERS/SJS
В многоэтажном здании "Аль-Джала" в секторе Газа, по которому вчера Израиль нанес удар, находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС. В этой башне также находились офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press.
Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.
"Мы предупредили гражданских в здании о нанесении удара, опасаясь за их безопасность, и дали им достаточно времени для безопасной эвакуации", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что ХАМАС и "Исламский джихад" использовали это время для эвакуации своих вещей из здания.
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"Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести вреда гражданским", – добавили израильские военные.
Тем временем в соцсетях появились фото результатов ударов ВВС Израиля по объектам подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.
Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist
Результаты ударов Израиля по сектору Газа. Источник: .me/new_militarycolumnist
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.
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