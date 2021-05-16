Шквал ракет. Боевики ХАМАС снова ударили по Израилю и получили сдачи

В ответ на обстрелы из сектора Газа израильские военные ударили по ХАМАС

Израиль продолжает отражать ракетные удары из сектора Газа. Фото: Reuters

Боевики ХАМАС в ночь на 16 мая снова осуществили из Газы обстрел Израиля. Огонь велся по центральным и южным районам страны.

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Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным района Израиля. Мужчины, женщины, дети и пожилые люди в настоящее время находятся в убежищах", - говорится в сообщении.

По данным издания The Times of Israel, в ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности.

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В ответ на ракетные обстрелы израильские военные продолжили наносить удары по объектам в секторе Газа.

Как сообщают палестинские СМИ, в последние часы по сектору было нанесено более 100 ударов. Палестинские медики сообщили, что в результате ударов погибло два человека, 25 получили ранения.

Разрушения в секторе Газа после недавних ударов Израиля. Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

Видео: Telegram

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