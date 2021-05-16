Українська
$ 27,63
33,37
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Шквал ракет. Боевики ХАМАС снова ударили по Израилю и получили сдачи

16 мая, 08:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

В ответ на обстрелы из сектора Газа израильские военные ударили по ХАМАС

Израиль продолжает отражать ракетные удары из сектора Газа. Фото: Reuters

Израиль продолжает отражать ракетные удары из сектора Газа. Фото: Reuters

Боевики ХАМАС в ночь на 16 мая снова осуществили из Газы обстрел Израиля. Огонь велся по центральным и южным районам страны.

Реклама

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным района Израиля. Мужчины, женщины, дети и пожилые люди в настоящее время находятся в убежищах", - говорится в сообщении.

По данным издания The Times of Israel, в ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности.

Читайте также: ХАМАС заявило о прекращении огня по Тель-Авиву

Реклама

В ответ на ракетные обстрелы израильские военные продолжили наносить удары по объектам в секторе Газа.

В тренде
Ликвидация боевиков и уничтожение штаба ХАМАС – Израиль наносит удар по Газе (видео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В тренде
Хакерская группировка, атаковавшая трубопровод в США, закрылась
В тренде
Вторые после США. На Марсе приземлился космический корабль Китая: видео
Китайский космический корабль Tianwen-1 приземлился на Красную планету. Скриншот

Как сообщают палестинские СМИ, в последние часы по сектору было нанесено более 100 ударов. Палестинские медики сообщили, что в результате ударов погибло два человека, 25 получили ранения.

Разрушения в секторе Газа после недавних ударов Израиля. Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по дому заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

Видео: Telegram
Реклама

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировкуДругие страны
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Больных COVID-19 в Индии атакует
Больных COVID-19 в Индии атакует "черный грибок": грозит ли смертоносная болезнь украинцамДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять