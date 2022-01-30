"Украина должна быть свободна": Джонсон собрался перебросить войска

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне обострения ситуации вокруг Украины Лондон рассматривает возможность в два раза нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ВВС.

По его словам, сейчас обдумываются варианты усиления давления на Россию.

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"Возможное развертывание дополнительных сил пошлет "четкий сигнал Кремлю", – сказал он.

В то же время министры обороны и иностранных дел готовятся к переговорам в Москве, а Джонсон в ближайшие дни собирается позвонить президенту России Владимиру Путину.

Джонсон отметил, что Британия не потерпит "дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО".

"Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего", – отметил он.

По его словам, он уже дал указ военным на следующей неделе подготовиться к развертыванию по всей Европе, чтобы обеспечить союзникам по НАТО поддержку на суше, на море и в воздухе.

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Напомним, что 21 января в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

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