Украина не может вступить в ЕС в ближайшие пять-десять лет – министр Австрии

Каролин Эдштадлер заявила, что полный процесс присоединения Украины будет длительным процессом адаптации. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет", а ускоренная процедура вступления в ЕС для нашей страны невозможна.

Об этом сообщила министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер, прокомментировав слова министра иностранных дел Александра Шалленберга, пишет Euractiv.

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Заявление из Австрии

Как отмечается, недавно Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы, чтобы приблизиться к ЕС, помимо членства, что вызвало споры.

В свою очередь Эдштадлер заявила, что полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетиями", чтобы сделать следующий шаг".

По ее словам, для Украины не может быть ускоренной процедуры.

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"Министр иностранных дел (Шалленберг – ред.) также хотел сказать этим, что вам, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", – сказала министр.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в июне Украина может получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Ожидается его предоставление на следующей встрече лидеров Евросоюза.

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