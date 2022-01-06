"Нельзя отпускать, как Украину": Лукашенко огласил план действий по Казахстану

Лукашенко легко вмешивается в дела другого государства/Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, обложенный западными санкциями со всех сторон, заявил, что отпускать Казахстан нельзя. Иначе будет как с Украиной.

Новые высказывания белорусского диктатора выложило государственное агентство БелТА.

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Фобии Лукашенко

"Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали: ну нельзя его отдать и все, потому что это будет такой подарок… Ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе миротворческих сил", – заявил белорусский диктатор.

Также он честно рассказал, как всю ночь на 6 января он вместе с президентом России Владимиром Путиным решали вопрос, как не пустить Казахстан в НАТО.

"Мы договорились – всю ночь вели диалог – главы государств ОДКБ. Потому что консенсус должен быть при принятии решения. Ночью приняли. Резервы создадим. Если нужно будет перебросить, значит, перебросим. И всю ночь шла подготовка миротворческих этих сил – войск ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска. Поэтому идет переброска сейчас войск туда, эшелонами из Москвы. И наши ребята будут из Минска вылетать. Наша рота – миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях. Тренировок было достаточно, учений", – заявил Лукашенко.

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