Украина покупает у Германии 100 самоходных гаубиц за 1,7 млрд евро – СМИ

Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц. Коллаж "Сегодня"

Украинская сторона направила Германии предложение о поставке в нашу страну 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и комплектующих к ним на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

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По данным газеты, в качестве альтернативы немецкая компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на бронетранспортере Boxer за 1,2 миллиарда евро. Как сообщают изданию украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставка самоходных гаубиц будет проходить по схеме обмена. Так, Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся "пробелы" будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.

Отмечается, что первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не раньше, чем во второй половине 2024 года. А завершение поставок ориентировочно ожидается до 2027 года.

Гаубицы Panzerhaubitze 2000, похожие на танки, способны вести огонь на расстоянии более 30 километров.

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США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade

Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.

"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.

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