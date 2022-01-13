"Украина рискует исчезнуть": как США провалили важнейшее голосование за санкции против РФ

России все еще дают шанс на запуск опасного газопровода / Коллаж "Сегодня"

Сенат США не поддержал законопроект "О защите энергетической безопасности Европы" республиканца Теда Круза, который предлагал ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Для утверждения законопроекта не удалось набрать необходимые 60 голосов, передает РБК со ссылкой на трансляцию заседания Сената.

Что известно

Законопроект предусматривал введение санкций в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников в течение 15 дней после его принятия.

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Сенатор Круз в декабре 2021 года добился от демократов проведения до 14 января голосования по его предложениям по санкциям против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джозефа Байдена на посты в администрации.

Перед голосованием Круз сказал, что, если его законопроект не примут, "Украина рискует полностью исчезнуть с карты".

На что надежда

Таким образом России оставили шанс на запуск своего газопровода. Европе же осталось надеяться на законопроект "Защита суверенитета Украины", который был внесен на рассмотрение Сената США 12 января группой сенаторов-демократов. В документе перечисляются возможные санкции, в том числе и против "Северного потока – 2", которые следует ввести против РФ в случае ее нападения на Украину.

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Как сообщает CNN, перед голосованием заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности Амос Хохштейн уговаривали законодателей не принимать документ Теда Круза. По их словам, введение сейчас санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим фактором для России в ее политике в отношении Украины.

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