"Україна ризикує зникнути": як США провалили найважливіше голосування за санкції проти РФ

Росії все ще дають шанс на запуск небезпечного газопроводу / Колаж "Сьогодні"

Сенат США не підтримав законопроєкт "Про захист енергетичної безпеки Європи" республіканця Теда Круза, який пропонував запровадити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Для затвердження законопроекту не вдалося набрати необхідні 60 голосів, передає РБК з посиланням на трансляцію засідання Сенату.

Що відомо

Законопроект передбачав запровадження санкцій стосовно організацій, відповідальних за проектування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також стосовно низки їхніх працівників протягом 15 днів після його ухвалення.

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Сенатор Круз у грудні 2021 року добився від демократів проведення до 14 січня голосування щодо його пропозицій щодо санкцій проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джозефа Байдена на посади в адміністрації.

Перед голосуванням Круз сказав, що якщо його законопроєкт не приймуть, "Україна ризикує повністю зникнути з карти".

На що надія

Таким чином, Росії залишили шанс на запуск свого газопроводу. А Європі залишилося сподіватися на законопроєкт "Захист суверенітету України", який був внесений на розгляд Сенату США 12 січня групою сенаторів-демократів. У документі перераховуються можливі санкції, зокрема й проти "Північного потоку – 2", які слід запровадити проти РФ у разі нападу на Україну.

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Як повідомляє CNN, перед голосуванням заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд та старший радник із глобальної енергобезпеки Амос Хохштейн умовляли законодавців не приймати документ Теда Круза. За їхніми словами, введення зараз санкцій проти газопроводу послабить єдність Сполучених Штатів та Європи і не стане стримуючим фактором для Росії у її політиці стосовно України.

З життя газопроводу