Украинке дали 2 года колонии в России за поддержку Навального

Суд признал Ольгу Бендас виновной в применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья

Ольга Бендас свою вину признавать отказалась. Фото: скриншот

Российский суд приговорил россиянку украинского происхождения Ольгу Бендас к двум годам лишения свободы за участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

На заседании 22 июня Тверской суд Москвы признал Бендас виновной в применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначил ей два года колонии общего режима.

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35-летнюю женщину обвиняют в том, что она якобы напала на сотрудника полиции на акции, которая состоялась 23 января в Москве.

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По информации российских СМИ, на суде Ольга Бендас отказалась признавать вину, хотя в ходе предварительного следствия она на камеру заявила, что "приняла участие в драке против сотрудника полиции", выразив сожаление и попросив прощения.

Как ожидается, защита обжалует приговор.

Напомним, что акция, на которой задержали украинку, была приурочена к аресту Алексея Навального, которому впоследствии суд отменил условный срок и применил реальный – 3,5 года колонии общего режима. Более подробно об этом деле читайте в материале: Одним абзацем. За что арестовали Навального.

О чем еще говорят в Украине и мире 22 июня, смотрите в видеосюжете: