Байдена попросили о новой помощи для Украины

Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Комитет Сената США по разведке попросил президента Джо Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным.
Об этом говорится в письме, которое опубликовано на сайте сенатора-демократа и главы комитета Марка Уорнера.
"Мы просим, чтобы Соединенные Штаты как можно полнее делились разведданными с Украиной. Россия – агрессор, и нам нужно вооружить Украину критической информацией, необходимой для защиты страны", – говорится в сообщении.
Российская угроза Украине – это угроза демократиям во всем мире, а президент РФ Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинского народа, отмечают сенаторы.
Байдена призывают сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в критический момент.
Отметим, под письмом уже стоят подписи 16 сенаторов – как из Демократической, так и из Республиканской партий США.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В 2021 году РФ весной и затем осенью сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Кроме того, американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.