Байдена попросили про нову допомогу для України

Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Комітет Сенату США з розвідки попросив президента Джо Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих.
Про це йдеться у листі, який опубліковано на сайті сенатора-демократа та голови комітету Марка Уорнера.
"Ми просимо, щоб Сполучені Штати якнайповніше ділилися розвідданими з Україною. Росія – агресор, і нам потрібно озброїти Україну критичною інформацією, необхідною для захисту країни", – йдеться у повідомленні.
Російська загроза Україні – це загроза демократіям у всьому світі, а президент РФ Володимир Путін загрожує свободі та безпеці українського народу, зазначають сенатори.
Байдена закликають зробити все можливе, щоби підтримати Україну в критичний момент.
Зазначимо, під листом вже стоять підписи 16 сенаторів – як із Демократичної, так і з Республіканської партії США.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- 2021 року РФ навесні і потім восени зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Крім того, американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.