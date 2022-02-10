Байдена попросили про нову допомогу для України

Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Комітет Сенату США з розвідки попросив президента Джо Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих.

Про це йдеться у листі, який опубліковано на сайті сенатора-демократа та голови комітету Марка Уорнера.

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"Ми просимо, щоб Сполучені Штати якнайповніше ділилися розвідданими з Україною. Росія – агресор, і нам потрібно озброїти Україну критичною інформацією, необхідною для захисту країни", – йдеться у повідомленні.

Російська загроза Україні – це загроза демократіям у всьому світі, а президент РФ Володимир Путін загрожує свободі та безпеці українського народу, зазначають сенатори.

Байдена закликають зробити все можливе, щоби підтримати Україну в критичний момент.

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Зазначимо, під листом вже стоять підписи 16 сенаторів – як із Демократичної, так і з Республіканської партії США.

Загроза вторгнення РФ в Україну