Улицы превратились в бурлящие реки: разрушительное наводнение в Испании (видео)

В Испании после ливня затопило несколько муниципалитетов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Испании сильные ливни в среду, 1 сентября, привели к сильному наводнению в провинции Альканар, особенно пострадали города Кастельон и Таррагона. Там потоки воды бурлящей рекой проносились по улицам, снося все на своем пути.

Об этом в частности сообщает местное издание El Periodico.

До 14 часов дня в Альканаре выпало осадков около 232 л на квадратный метр. Подгоняемые ветром волны поднимались в высоту более метра.

Водяные потоки затопили равнины и улицы, смыли десятки автомобилей и привели к остановке движения на некоторых дорогах.

Помимо Альканара пострадали и другие муниципалитеты. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

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На данный момент все усилия спасателей направлены на поиски и вызволение из водного плена людей. К спасательной операции привлечены вертолеты.

Напомним, в августе в Турции, после масштабных лесных пожаров зафиксировали 40 подтвержденных погибших в результате наводнений и селей в причерноморских провинциях.

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