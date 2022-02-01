"Нам что, воевать с блоком НАТО?" Путина озаботил ответ США на ультиматум

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал ответы США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

Об этом сообщает Пул №3.

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"Внимательно анализируем полученные от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи от российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", – сказал Путин.

Российский лидер также боится, что оккупированный Россией Крым вернется в состав Украины.

"В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием – и начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет!" – возмутил Путин.

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Блинкен дал четко понять Лаврову позицию США по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины. Они обсуждали письменный ответ США на требования РФ по гарантиям безопасности.

"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками", – говорится в заявлении Госдепа.

Блинкен еще раз подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

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Госсекретарь также подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем.

Россия против НАТО