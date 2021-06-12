Упали до низшей точки – Путин об отношениях России с США

Президент РФ считает, что Байден – карьерный политик и от него не следует ожидать импульсивных решений

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Отношения России и США достигли низшей точки за последние несколько лет.

Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент России Владимир Путин.

"Наши отношения упали до низшей точки за последние годы", – сказал он.

Также он рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп кардинально отличается от нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

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"Что ж, даже сейчас я считаю, что бывший президент США Трамп – экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США", – сказал Путин

Также он добавил, что Байден – карьерный политик, от него не следует ожидать импульсивных решений.

Ранее сообщалось, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.

Также ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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