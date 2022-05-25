В аэропорту Анталии россиянин пытался повеситься в знак протеста против войны РФ в Украине (видео)

Мужчина хотел повеситься в аэропорту Анталии/Фото: коллаж: "Сегодня"

29-летний гражданин России Александр Русаков хотел повеситься на виду у людей в аэропорту Анталии. Так он выражал свой манифестпротив кровавых событий в Украине, развязанных властью и армией его страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Airport News.

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Мужчину успели спасти в последний момент, перерезав веревку на шее. В роковой момент россиянин выкрикнул "Нет войне в Украине".

После того, как мужчину сняли с возвышенности, где он хотел совершить самоубийство, его направили в реанимацию. Турецкие врачи выяснили, что серьезных травм он не получил, его жизни ничто не угрожает.

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В Москве россиянин вышел на акцию протеста из-за резни в Буче

В Москве состоялась акция протестав знак памяти жертв зверств российских оккупантов в Буче. Активист лежал со связанными руками на асфальте.

В рамках акции активист лег на асфальт лицом вниз с завязанными белой лентой руками. Следует отметить, что именно в таком положении нашли много убитых украинцев в Буче.

Такую акцию мужчина провел в Александровском саду, на мосту возле Храма Христа Спасителя, на Никольской улице и Старом Арбате.

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