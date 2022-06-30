В аэропорту Ашхабада Путину не подали хлеб и цветы: в чем причина (видео)

Пока Алиев общался с людьми, Путин держал всех на расстоянии / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Международный преступник Владимир Путин настолько всех боится, что, по-видимому, запретил встречать его в Ашхабаде 29 июня, куда он прилетел на так называемый Шестой Каспийский саммит. В итоге на местных телеканалах показали ролики, как торжественно с цветами встречают президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Ирана – Сейеда Эбрахима Раиси и Казахстана – Касыма-Жомарта Токаева, но не российского лидера Путина.
Как все было
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев без каких-либо предостережений принял букет у девочки, одетой в национальные одежды туркменов, передал его помощникам и проследовал к своему кортежу, никого не обидев.
Казахский лидер Токаев также принял цветы у целой торжественной группы, которая встречала всех президентов – участников саммита.
А вот Путин в гордом одиночестве спустился с трапа самолета, который еще летает, несмотря на санкции западных стран, и также в одиночестве проследовал к своему кортежу.
Во время переговоров и подписания важных документов Путин держался подальше от коллег.
Журналистов к нему также близко не подпустили.
Фобии Путина
- Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, что кремлевский диктатор имеет давнюю фобию, связанную с его личной безопасностью. Сегодня психопатия Путина нарастает.
- Президент РФ боится покушения, поэтому предпочитает не появляться там, где много людей. Поэтому 5 марта, например, миру показали плохо смонтированную встречу типа с женщинами-пилотами и стюардессами.
- Арестович: Путин сидит в бункере, делает маникюр и боится зайти в интернет.