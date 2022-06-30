В аэропорту Ашхабада Путину не подали хлеб и цветы: в чем причина (видео)

Пока Алиев общался с людьми, Путин держал всех на расстоянии / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин настолько всех боится, что, по-видимому, запретил встречать его в Ашхабаде 29 июня, куда он прилетел на так называемый Шестой Каспийский саммит. В итоге на местных телеканалах показали ролики, как торжественно с цветами встречают президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Ирана – Сейеда Эбрахима Раиси и Казахстана – Касыма-Жомарта Токаева, но не российского лидера Путина.

Как все было

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев без каких-либо предостережений принял букет у девочки, одетой в национальные одежды туркменов, передал его помощникам и проследовал к своему кортежу, никого не обидев.

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Казахский лидер Токаев также принял цветы у целой торжественной группы, которая встречала всех президентов – участников саммита.

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А вот Путин в гордом одиночестве спустился с трапа самолета, который еще летает, несмотря на санкции западных стран, и также в одиночестве проследовал к своему кортежу.

Во время переговоров и подписания важных документов Путин держался подальше от коллег.

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Журналистов к нему также близко не подпустили.

Фобии Путина