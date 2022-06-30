В аеропорту Ашхабада Путіну не подали хліб та квіти: у чому причина (відео)

Поки Алієв спілкувався з людьми, Путін тримав усіх на відстані / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін настільки всіх боїться, що, мабуть, заборонив зустрічати його в Ашхабаді 29 червня, куди він прилетів на шостий Каспійський саміт. У результаті на місцевих телеканалах показали ролики, як урочисто з квітами зустрічають президентів Азербайджану Ільхама Алієва, Ірану – Сейєда Ебрахіма Раїсі та Казахстану – Касима-Жомарта Токаєва, але не російського лідера Путіна.

Як все було

Азербайджанський лідер Ільхам Алієв без жодних застережень прийняв букет у дівчинки, одягненої в національний одяг туркменів, передав його помічникам і пройшов до свого кортежу, нікого не образивши.

Реклама

Казахський лідер Токаєв також прийняв квіти цілої урочистої групи, яка зустрічала всіх президентів – учасників саміту.

Реклама

А ось Путін на самоті спустився з трапу літака, який ще літає, незважаючи на санкції західних країн, і також на самоті пройшов до свого кортежу.

Під час переговорів та підписання важливих документів Путін тримався подалі від колег.

Реклама

Журналістів до нього також не підпустили.

Фобії Путіна