В Албании мужчина порезал людей в мечете

Мирные жители блокировали мужчину в мечети до приезда полиции, после нападения нападавшего задержали

В понедельник, 19 апреля, в Албании 34-летний мужчина с ножом напал на людей в мечети. Пять человек в возрасте от 22 до 35 лет пострадали.

Об этом сообщает АР.

Происшествие случилось в столице Албании Тиране.

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Известно, что мирные жители блокировали мужчину в мечети до приезда полиции. Имя нападавшего – Рудольф Николли. Он вошел в мечеть и ранил пять человек ножом. Сейчас нападавший задержан.

Ранее в Соединенных Штатах мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине в городе Боулдер (штат Колорадо), а затем расстрелял прибывших на вызов полицейских. Погибли 10 человек.

Также мы сообщали, что в Чикаго на вечеринке открыли стрельбу, пострадало по меньшей мере 15 человек, двое из них погибли на месте.