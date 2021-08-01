В Берлине снова протестовали против COVID-ограничений: полиция не церемонилась (фото)

Протест против карантина в Берлине закончился задержаниями / коллаж "Сегодня"
В Берлине в ходе акций против коронавирусных ограничений в воскресенье, 1 августа, произошли столкновения участников с полицией, в результате которых были задержаны более 500 человек и пострадали 10 полицейских.
Об этом сообщили в полиции Берлина, передает DW.
После запрета нескольких демонстраций, организованных движением Querdenker ("Мыслящие нестандартно") около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией.
В Берлине протестовали против ограничений из-за коронавируса / Фото: REUTERS
В частности некоторые ковид-диссиденты были задержаны после попытки прорваться через полицейские заграждения, при этом полиция применила слезоточивый газ.
Далее демонстранты начали шествие по улицам Берлина, в том числе по проезжей части, что также пыталась пресечь полиция – противники ограничительных мер из-за коронавируса игнорировали все призывы правоохранителей и установленные заграждения.
Немецкая полиция разогнала ковид-протест / Фото: REUTERS
В конце концов протестующие подошли к колонне Победы на улице 17 июня, где Querdenken 711 изначально намеревалась провести акцию с участием до 22 тысяч человек, но не получила разрешения.
В Берлине протестовали против ограничений из-за коронавируса / Фото: REUTERS
Там полиция через громкоговоритель попросила разойтись, пригрозив использованием водометов. После этого большинство собравшихся добровольно разошлись.
Полиция разогнала протест в Берлине / Фото: REUTERS
В полиции Берлина рассказали, что за порядком во время акции следили около 1,7 тысячи правоохранителей.
Там также объяснили, что большинство задержаний временные – для установления личности, но есть и задержанные за серьезные нарушения".
Многие в Европе недовольны антиковидными запретами
По Европе уже давно идет волна протестов против вводимых властями ограничений из-за пандемии коронавируса.
Помимо Германии, в воскресенье на очередной протест вышли также во Франции. Там протестующие возмущены специальными паспортами, которые выдают вакцинированным. Без них уже сейчас невозможно попасть в некоторые заведения.
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Во Франции более ста тысяч человек протестовали против нового "карантинного" плана властей, что в результате переросло в массовые погромы.
В Испании в Барселоне полиция разогнала 9 тысяч человек, которые собрались в центре города и на близлежащем пляже на массовые гулянья в связи с ослаблением карантина, введенного ранее из-за коронавируса.
В Германии приняли так называемый эпидемиологический закон, который дает федеральному правительству полномочия вводить "экстренное торможение" при росте количества COVID-больных.
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