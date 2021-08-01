В Берлине снова протестовали против COVID-ограничений: полиция не церемонилась (фото)

Ковид-диссиденты устроили несанкционированные акции в столице Германии, на которые полиция реагировала довольно жестко

Протест против карантина в Берлине закончился задержаниями / коллаж "Сегодня"

В Берлине в ходе акций против коронавирусных ограничений в воскресенье, 1 августа, произошли столкновения участников с полицией, в результате которых были задержаны более 500 человек и пострадали 10 полицейских.

Об этом сообщили в полиции Берлина, передает DW.

После запрета нескольких демонстраций, организованных движением Querdenker ("Мыслящие нестандартно") около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией.

В Берлине протестовали против ограничений из-за коронавируса / Фото: REUTERS

В частности некоторые ковид-диссиденты были задержаны после попытки прорваться через полицейские заграждения, при этом полиция применила слезоточивый газ.

Далее демонстранты начали шествие по улицам Берлина, в том числе по проезжей части, что также пыталась пресечь полиция – противники ограничительных мер из-за коронавируса игнорировали все призывы правоохранителей и установленные заграждения.

Немецкая полиция разогнала ковид-протест / Фото: REUTERS

В конце концов протестующие подошли к колонне Победы на улице 17 июня, где Querdenken 711 изначально намеревалась провести акцию с участием до 22 тысяч человек, но не получила разрешения.

В Берлине протестовали против ограничений из-за коронавируса / Фото: REUTERS

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Там полиция через громкоговоритель попросила разойтись, пригрозив использованием водометов. После этого большинство собравшихся добровольно разошлись.

Полиция разогнала протест в Берлине / Фото: REUTERS

В полиции Берлина рассказали, что за порядком во время акции следили около 1,7 тысячи правоохранителей.

Там также объяснили, что большинство задержаний временные – для установления личности, но есть и задержанные за серьезные нарушения".

Многие в Европе недовольны антиковидными запретами

По Европе уже давно идет волна протестов против вводимых властями ограничений из-за пандемии коронавируса.

Помимо Германии, в воскресенье на очередной протест вышли также во Франции. Там протестующие возмущены специальными паспортами, которые выдают вакцинированным. Без них уже сейчас невозможно попасть в некоторые заведения.

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Во Франции более ста тысяч человек протестовали против нового "карантинного" плана властей, что в результате переросло в массовые погромы.

В Испании в Барселоне полиция разогнала 9 тысяч человек, которые собрались в центре города и на близлежащем пляже на массовые гулянья в связи с ослаблением карантина, введенного ранее из-за коронавируса.

В Германии приняли так называемый эпидемиологический закон, который дает федеральному правительству полномочия вводить "экстренное торможение" при росте количества COVID-больных.