В Британии у большого друга Украины начались проблемы

В Великобритании могут объявить Джонсону вотум недоверия / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону уже 6 июня могут вынести вотум недоверия.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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В самой Консервативной партии пока не разглашают, достаточно ли голосов за отставку Джонсона – этот вопрос остается интригой. Голосование состоится вечером.

Уже 28 депутатов-консерваторов публично призвали Бориса Джонсона уйти в отставку.

В случае выражения недоверия Джонсон останется в должности премьера до момента избрания нового лидера партии.

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Основанием для отставки называют громкий скандал с вечеринками в разгар локдауна в мае 2020 года, в которых принимал участие британский премьер.

В ходе расследования правонарушений в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека. Сам Джонсон был оштрафован за участие в вечеринке по случаю дня рождения, устроенной для него в кабинете министров.

Как Джонсон поддерживает Украину

Борис Джонсон является одним из основных союзников украинских властей среди лидеров западного мира.

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Британский премьер считает, что Украина не должна идти на территориальные уступки Кремлю ради прекращения войны

Он инициировал передачу Украине военной помощи – противокорабельных ракет, радаров для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеров.

Кроме того, Джонсон предложил Украине и странам Восточной Европы объединиться в новый политический, экономический и военный союз, который, в отличие от ЕС, будет занимать более жесткую позицию относительно военной агрессии России.