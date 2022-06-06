У Британії у великого друга України почалися проблеми

У Великій Британії можуть оголосити Джонсону вотум недовіри / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону вже 6 червня можуть винести вотум недовіри.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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У самій Консервативній партії поки що не розголошують, чи достатньо голосів за відставку Джонсона – це питання залишається інтригою. Голосування відбудеться увечері.

Вже 28 депутатів-консерваторів привселюдно закликали Бориса Джонсона піти у відставку.

У разі висловлення недовіри Джонсон залишиться на посаді прем'єра до моменту обрання нового лідера партії.

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Підставою для відставки називають гучний скандал із вечірками у розпал локдауну у травні 2020 року, в яких брав участь британський прем'єр.

У ході розслідування правопорушень в урядових будівлях поліція наклала загалом 126 штрафів на 83 особи. Сам Джонсон був оштрафований за участь у вечірці з нагоди дня народження, влаштованої для нього в кабінеті міністрів.

Як Джонсон підтримує Україну

Борис Джонсон є одним з основних союзників української влади серед лідерів західного світу.

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Британський прем'єр вважає, що Україна не повинна йти на територіальні поступки Кремлю заради припинення війни.

Він ініціював передачу Україні військової допомоги – протикорабельних ракет, радарів для контрбатарейної боротьби, бронетранспортерів.

Крім того, Джонсон запропонував Україні та країнам Східної Європи об'єднатися у новий політичний, економічний і військовий союз, який, на відміну від ЄС, займатиме більш жорстку позицію щодо військової агресії Росії.