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В Будапеште перевернулся пассажирский автобус – погибли восемь человек

Виктория Барановская
15 августа, 13:00
На данном этапе неизвестно были ли в автобусе иностранцы

Еще 48 человек пострадали в аварии / Фото: коллаж "Сегодня"

Утром, 15 августа, в Будапеште, столице Венгрии, в аварию попал пассажирский автобус, который по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает RTBF.

В аварии погибли 8 человек и еще 48 пострадали. Лишь двое из пострадавших получили тяжелые повреждения, у остальных – легкие травмы.

Пассажирский автобус перевозил людей между Будапештом и озером Балатон. Неизвестно, были ли в автобусе иностранцы.

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Ранее мы сообщали, что:

  • в турецкой провинции Анталья, где сейчас бушуют пожары, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором ехали российские туристы, погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения, из них пятеро в тяжелом состоянии;
  • в аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода, поскольку не смог выдержать духоты внутри самолета. Из-за этого пришлось заменить самолет.

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