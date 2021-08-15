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У Будапешті перекинувся пасажирський автобус – загинули вісім людей

Вікторія Барановська
15 серпня, 13:00
На даному етапі невідомо чи були в автобусі іноземці

Ще 48 людей постраждали в аварії / Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці, 15 серпня, в Будапешті, столиці Угорщини, в аварію потрапив пасажирський автобус, який з невідомих причин з'їхав з дороги і перекинувся.

Про це повідомляє RTBF.

В аварії загинули 8 людей і ще 48 постраждали. Лише двоє з постраждалих отримали важкі ушкодження, у інших – легкі травми.

Пасажирський автобус перевозив людей між Будапештом і озером Балатон. Невідомо чи були в автобусі іноземці.

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Раніше ми повідомляли, що:

  • в турецькій провінції Анталья, де зараз вирують пожежі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом, в якому їхали російські туристи, загинули щонайменше три людини, ще 16 отримали поранення, з них п'ятеро у важкому стані;
  • в аеропорту "Шереметьєво" пасажир рейсу Москва – Анталья відкрив люк аварійного виходу, оскільки не зміг витримати духоти всередині літака. Через це довелося замінити літак.

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