В Чехии воевавший против Украины наемник-снайпер получил 20 лет тюрьмы

32-летний Мартин Кантор получил жесткий приговор за участие в войне против Украины, но "карма" его уже могла найти – он уже может быть мертв

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Чешский суд заочно приговорил гражданина страны, воевавшего на стороне оккупантов Донбасса против Украины, к длительному лишению свободы.

Об этом сообщает портал Novinky.

Городской суд Праги признал 32-летнего чеха Мартина Кантора виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации. За это он был признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Однако на данный момент местонахождение мужчины не установлено.

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Как говорится в обвинительном заключении, в 2015 году Мартин Кантор попал на Донбасс, вылетев из Праги в российский Санкт-Петербург. После этого, наемник прошел военную подготовку и поступил в ряды боевиков "ЛНР".

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Чех принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в качестве снайпера, а также минировал приграничную зону, а также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов. Со временем он получил "звание" сержанта.

И хотя адвокат обвиняемого заявил об отсутствии каких-либо доказательств, свидетели, в том числе друзья Кантора, подтвердили, что он неоднократно говорил о намерении отправиться на Донбасс и писал им об своих "успехах" в качестве боевика.

Другой свидетель заявил, что в последний раз он общался с подсудимым в 2016 году, но после этого он получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв. Подтвердить эту информацию не удалось.

Сторона защиты может оспорить приговор суда.

Напомним, в апреле в Чехии задержали пятерых человек, которые воевали на Донбассе на стороне управляемых Россией боевиков или планировали это сделать.

А в прошлом году чешский суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы белорусского наемника Алексея Фадеева.