Россия вербовала чехов для войны на Донбассе: задержаны пять человек

Прага крепко взялась за пророссийских наемников с Донбасса – ГРУ нанимали легионеров и отправляли их воевать против украинской армии

После скандала с высылкой российских дипломатов из Чехии в стране провели масштабную операцию, в ходе которой задержали не менее пяти человек, которые воевали на Донбассе на стороне управляемых Россией боевиков или планировали это сделать.

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Об этом сообщает местный портал Aktualne.

Задержания произошли в ночь на 21 апреля. Все подозреваемые являются членами военизированных объединений, которыми руководили сотрудники ГРУ, работавшие под дипломатическим прикрытием в посольства РФ. Их уже выслали из страны.

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К рейду привлекли сотни сотрудников полиции, поскольку были опасения, что подозреваемые могут оказать вооруженное сопротивление, поскольку у некоторых из них дома имеется зарегистрированное оружие.

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В Национальном центре противодействия организованной преступности Чехии подтвердили, что операция действительно провелась, но количество задержанных при этом не раскрывается.

"Что касается вашего вопроса, я могу только сказать, что сегодня наше ведомство ведет уголовное производство", – сказал представитель ведомства.

Напомним, что 18 апреля чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов. Перед этим в стране рассекретили доклад о причастности агентов ГРУ к подрыву военных складов в деревне Врбетица в 2014 году. Кроме того, Прага отказалась обсуждать закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и исключила госкомпанию "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы".

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