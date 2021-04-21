Росія вербувала чехів для війни на Донбасі: затримано п'ять осіб

Прага міцно взялася за проросійських найманців з Донбасу – ГРУ наймали легіонерів і відправляли їх воювати проти української армії

Після скандалу з висилкою російських дипломатів з Чехії в країні провели масштабну операцію, під час якої затримали не менш як п'ять осіб, які воювали на Донбасі на стороні керованих Росією бойовиків або планували це зробити.

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Про це повідомляє місцевий портал Aktualne.

Затримання відбулися вночі проти 21 квітня. Всі підозрювані є членами воєнізованих об'єднань, якими керували співробітники ГРУ, що працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві РФ. Їх вже вислали з країни.

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До рейду залучили сотні співробітників поліції, оскільки були побоювання, що підозрювані можуть чинити збройний опір, оскільки у деяких з них вдома є зареєстрована зброя.

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У Національному центрі протидії організованій злочинності Чехії підтвердили, що операція дійсно провелась, але кількість затриманих при цьому не розкривається.

"Щодо вашого питання я можу лише сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження", – сказав представник відомства.

Нагадаємо, що 18 квітня чеська влада оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Перед цим в країні розсекретили доповідь про причетність агентів ГРУ до підриву військових складів в селі Врбетіца у 2014 році. Крім того, Прага відмовилася обговорювати закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" і виключила держкомпанію "Росатом" з тендеру на будівництво АЕС "Дуковани".

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