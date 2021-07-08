Уже больше половины случаев: дельта-штамм вытесняет обычный коронавирус

Доля "Дельта"-штамма в Германии и США превышает 50% / Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на четверг, 8 июля, в США и Германии мутировавший штамм коронавируса "Дельта" является доминирующим. От него ежедневно заболевает все больше и больше людей.
Об этом сообщает NBC.
Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в США доля штамма "Дельта" составляет 51,7%.
А согласно результатам исследования Института вирусологии имени Роберта Коха, в Германии доля "Дельты" от конца июня составляет 59%. Ранее здесь доминировал штамм "Альфа". Сейчас же на него приходится лишь треть случаев.
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Отметим, что США занимают первое место в мире по количеству больных, а Германия из всех стран ЕС ввела самый жесткий карантин из-за коронавируса.
Напомним, что в мире активно распространяется новый опасный штамм коронавируса типа "Дельта". Впервые его зафиксировали в Индии, а сейчас о случаях инфицирования известно в более чем ста странах.
Ранее мы сообщали, что накануне в ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели стабилизировалась и сейчас ситуация лучше, чем два-три месяца назад, но картина в разных странах неравномерная.
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