В Германии переизбран президент – за кого проголосовали

Франк-Вальтер Штайнмайер пробудет на посту президента еще 5 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии президент Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на второй срок. Местное Федеральное собрание переизбрало его абсолютным большинством голосов сроком на 5 лет. Об этом сообщает DW .

Действующий президент ФРГ получил 1045 из 1437 голосов на так называемом Федеральном съезде в Берлине, в который вошли депутаты Бундестага и равное количество делегатов от 16 федеральных земель страны.

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За пост главы государства помимо Штайнмайера есть еще три кандидата. Герхарда Траберта, врача из Майнца выдвигают "Левые", правая Альтернатива для Германии предлагает экономиста, профессора Макса Отте. Еще один кандидат предложен партией Свободные избиратели – это единственная женщина-кандидат, астрофизик Штефани Гебауэр.

Президента Германии выбирают на срок в пять лет.

Штайнмайер был уверен в победе

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о желании выдвинуться на новый срок в мае 2021 года, Социал-демократическая партия Германии поддержала его решение. Затем о намерении поддержать Штайнмайера на выборах высказались представители Свободной демократической партии Германии СвДП, "Зеленых" и партийного союза ХДС/ХСС. Таким образом, он уже тогда заручился поддержкой большинства в бундестаге и бундесрате – это две палаты, которые составляют в ФРГ в Федеральное собрание.

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Что ждет Украина от Германии

Социал-демократ Олаф Шольц 8 декабря был избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовали 395 депутатов из 707. До избрания канцлером 63-летний Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Зеленский делился своими ожиданиями относительно Шольца. Среди прочего, от него он ожидает, да и вся Украина, выполнения договоренностей по транзиту газа из России по нашей газотранспортной системе, а также продвижение в НАТО и ЕС.