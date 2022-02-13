У Німеччині переобрано президента – за кого проголосували

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У Німеччині президента Франк-Вальтера Штайнмаєра переобрано на другий строк. Федеральні збори переобрали його абсолютною більшістю голосів на 5 років. Про це повідомляє DW.

Чинний президент ФРН отримав 1045 з 1437 голосів на з'їзді в Берліні за участю депутатів бундестагу та делегатів від 16 федеральних земель країни.

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На посаду глави держави, крім Штайнмаєра, претендували ще три кандидати. Герхарда Траберта, лікаря з Майнца, висувають "Ліві", права "Альтернатива для Німеччини" пропонує економіста, професора Макса Отте. Ще одна претендентка запропонована партією "Вільні виборці" – це єдина жінка-кандидат, астрофізик Штефані Гебауер.

Президента Німеччини обирають строком на п'ять років.

Штайнмаєр був упевнений у перемозі

Франк-Вальтер Штайнмаєр заявивши про бажання висуватися на новий строк у травні 2021 року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини, "Зелених" та партійного союзу ХДС/ХСС. Отже, він уже тоді заручився підтримкою більшості у бундестазі та бундесраті – це дві палати, які складають у ФРН Федеральні збори.

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Чого чекає Україна від Німеччини

Соціал-демократ Олаф Шольц 8 грудня був обраний новим федеральним канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів з 707. До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Зеленський ділився своїми очікуваннями щодо Шольца. Серед іншого це виконання домовленостей про транзит газу з Росії газотранспортною системою України, а також просування України в НАТО та ЄС.