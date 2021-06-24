В Индии первая смерть от штамма Delta+. Что известно о погибшем

Вариант Delta+ чрезвычайно заразен и в значительной степени поспособствовал развитию второй волны в Индии

Первую смерть от Delta Plus зафиксировали в Индии. REUTERS/Danish Siddiqui

В индийском штате Мадхья-Прадеш умер человек, который был заражен новым штаммом коронавируса Delta Plus. Известно, что пациент не был привит против COVID-19.

Об этом сообщает Тhe Indian Express.

"Государство разрабатывает план выхода из ситуации",- заявил министр штата Вишвас Саранг.

Отмечается, что на данный момент в штате выявлено пять случаев варианта Delta-Plus.

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Как отметила местная власть, четверо других пациентов выздоровели. Они были вакцинированы.

"Их образцы были собраны в мае для выявления болезни. И, согласно информации, они позже дали положительный результат на вариант Delta-Plus", – говорится в сообщении.

Напомним, в Индии в штате Махараштра, который стал "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.

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