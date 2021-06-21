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Индийский штамм COVID-19 снова мутировал: чем опасен Delta+

21 июня 2021 1:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Произошедшая мутация могла изменить свойства вируса и за ней планируют пристально наблюдать в течение ближайших недель

Индия очень сильно пострадала от коронавируса

Индия очень сильно пострадала от коронавируса / Фото: REUTERS

В Индии в штате Махараштра, который является "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.

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Об этом со ссылкой на Минздрав Индии сообщило The Hindustan Times.

Распространение нового варианта индийского штамма коронавируса пока выявлено в четырех районах штата.

В индийском Минздраве заявили, что новая мутация пока не переведена в категорию вызывающих обеспокоенность, но ее нужно исследовать.

"Вариант Delta (индийский штамм. – Ред.) чрезвычайно заразен и в значительной степени способствовал развитию второй волны. Поэтому нам необходимо изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса – Delta+, чтобы понять его опасность для населения", – заявил государственный советник по COVID-19 Субхаш Салунхе

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Глава Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии считает, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса по заразности и за ним необходимо пристально наблюдать в течение ближайших нескольких недель.

Напомним, ранее в Индии, которая продолжает бороться с эпидемией коронавируса и вспышкой мукормикоза, зарегистрировали первый случай "зеленой плесени" – у мужчины, который два месяца лечился от коронавируса и грибковой инфекции.

Мы также писали, что в последние недели тенденция к заболеванию "черной плесенью", или мукормикозом, в Индии выросла на 150%. И "лидерами" по этому показателю являются штаты Махараштра (7057 заразившихся, более 600 умерших), Гуджарат (более 5 тыс. больных и свыше 300 жертв) и Раджастан (почти 3 тыс. и 188 погибших).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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