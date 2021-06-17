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Начало новой эпидемии? В Индии обнаружили первый случай "зеленой плесени"

17 июня 2021 11:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вслед за "черной плесенью" индийские пациенты с COVID-19 рискуют столкнуться с новой опасной болезнью – аспергиллезом

Переболевшим коронавирусом в Индии грозит новая опасная болезнь. Фото: коллаж "Сегодня"

Переболевшим коронавирусом в Индии грозит новая опасная болезнь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Индии, которая продолжает с переменным успехом бороться с эпидемией коронавируса и вспышкой мукормикоза, зарегистрировали первый случай "зеленой плесени".

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Об этом сообщает Times of India.

Инфекцию обнаружили у 34-летнего пациента из штата Мадхья-Прадеш. Перед этим мужчина два месяца лечился от коронавируса и грибковой инфекции.

Однако, поскольку он плохо реагировал на лечение, 15 июня его на медицинском вертолете доставили в больницу в Мумбаи с на 90% поврежденными легкими.

"Это первый случай заболевания "зеленой плесенью" в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет остальной страны", – говорит доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

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Однако журналисты утверждают, что прежде в Индии о подобной инфекции не сообщали.

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Возбудителем "зеленой плесени", или аспергиллеза, является плесневый грибок из рода Aspergillus. Заразиться им можно как в помещении, так и на открытом воздухе, вдохнув споры. Стоит отметить, что большинство ежедневно вдыхают спорами аспергилл без каких-либо последствий, но люди с ослабленным иммунитетом или заболеваниями легких подвержены более высокому риску.

Стоит отметить, что в последние три недели рост заболеваний "черной плесенью", или мукормикозов, в Индии вырос на 150%. "Лидерами" по этому показателю являются штаты Махараштра (7057 заразившихся, более 600 умерших), Гуджарат (более 5 тыс. больных и свыше 300 жертв) и Раджастан (почти 3 тыс. и 188 погибших).

В этом месяце болезнь зафиксировали также в соседнем с Индией Непале.

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О чем еще говорят в Украине и мире 17 июня, смотрите в видеосюжете:

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