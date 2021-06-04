В Индии нашли новые мутации коронавируса – заражают даже вакцинированных

Индийские ученые обнаружили более 60 случаев инфицирования людей тремя новыми штаммами COVID-19 – все люди приняли одну или две дозы вакцины

Коронавирус создал в Индии новую угрозу. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Коронавирус продолжает мутировать, индийский штамм разделился на три подвида, которые теперь могут заражать даже вакцинированных людей – только в апреле и мае в Индии зафиксировали десятки таких случая.

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Об этом сообщает India Today.

Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS) обнаружил три новых прорывных инфекции, которые являются новыми линиями индийского штамма – B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3.

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Всего за два месяца в Индии зарегистрировали 63 случая заражения уже вакцинированных людей, из них у 23 человек обнаружили вариант B.1.617.2, еще у четырех – B.1.617.1, и у одного – B.1.1.7.1.

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На момент заражения 36 пациентов приняли две дозы вакцины от COVID-19, еще 27 – одну. В большинстве случаев (53) заразившиеся были вакцинированы препаратом Covaxin, а 10 из них – применяемым в Украине Covishield.

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В то же время, подтверждена действенность вакцины – ни один из вакцинированных не скончался после заражения.

Напомним, что Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 – за все время эпидемии в стране заболело более 28,5 млн человек, из них более 340 тыс. скончались. Сейчас страна продолжает бороться со второй волной пандемии, одной из причин стала именно более вирулентая мутация инфекции. Ее зафиксировали и в десятках других стран.

На этом Украина отправила Индии 184 кислородных концентраторов в помощь для борьбы с пандемией.

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