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В Індії знайшли нові мутації коронавірусу – заражають навіть вакцинованих

4 червня, 14:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Індійські вчені виявили понад 60 випадків інфікування людей трьома новими штамами COVID-19 – всі люди прийняли одну або дві дози вакцини

Коронавірус створив в Індії нову загрозу. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Коронавірус створив в Індії нову загрозу. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Коронавірус продовжує мутувати, індійський штам розділився на три підвиди, які тепер можуть заражати навіть вакцинованих людей – тільки в квітні і травні в Індії зафіксували десятки таких випадки.

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Про це повідомляє India Today.

Всеіндійський інститут медичних наук (AIIMS) виявив три нових проривні інфекції, які є новими лініями індійського штаму – B.1.617.1, B.1.617.2 і B.1.617.3.

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Загалом за два місяці в Індії зареєстрували 63 випадки зараження вже вакцинованих людей, з них у 23 особи виявили варіант B.1.617.2, ще у чотирьох – B.1.617.1, і у однієї – B.1.1.7.1.

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На момент зараження 36 пацієнтів прийняли дві дози вакцини від COVID-19, ще 27 – одну. У більшості випадків (53) заразилися були вакциновані препаратом Covaxin, а 10 з них – застосовуваним в Україні Covishield.

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Водночас підтверджена дієвість вакцини – жоден з вакцинованих не помер після зараження.

Нагадаємо, що Індія посідає друге місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19 – за весь час епідемії в країні захворіло понад 28,5 млн осіб, з них понад 340 тис. померли. Зараз країна продовжує боротися з другою хвилею пандемії, однією з причин стала саме вірулентніша мутація інфекції. Її зафіксували і в десятках інших країн.

На цьому Україна відправила Індії 184 кисневих концентраторів на допомогу для боротьби з пандемією.

Більше про це у випуску новин "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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