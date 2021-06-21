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Індійський штам COVID-19 знову мутував: чим небезпечний Delta+

21 червня 2021 1:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нова мутація могла змінити властивості вірусу і за нею планують пильно спостерігати протягом найближчих тижнів

Індія дуже сильно постраждала від коронавірусу

Індія дуже сильно постраждала від коронавірусу / Фото: REUTERS

В Індії у штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваністю на "чорну плісняву", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+.

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Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило The Hindustan Times.

Поширення нового варіанту індійського штаму коронавірусу поки виявлене у чотирьох районах штату.

У індійському МОЗ заявили, що нова мутація поки не переведена в категорію таких, що викликають стурбованість, але її потрібно дослідити.

"Варіант Delta (індійський штам. – Ред.) надзвичайно заразний і значною мірою сприяв розвитку другої хвилі. Тому нам необхідно вивчити епідеміологічні характеристики мутованого вірусу – Delta+, щоб зрозуміти його небезпеку для населення", – заявив державний радник з COVID-19 Субхаш Салунхе

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Глава Всеіндійського інституту медичних наук Рандіпа Гулер вважає, що нова мутація могла змінити властивості вірусу щодо заразності і за нею потрібно уважно спостерігати протягом найближчих кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше в Індії, яка продовжує боротися з епідемією коронавірусу і спалахом мукормікозу, зареєстрували перший випадок "зеленої плісняви" – у чоловіка, який два місяці лікувався від коронавірусу і грибкової інфекції.

Ми також писали, що в останні тижні тенденція до захворювання "чорною пліснявою", або мукормікозом, у Індії зросла на 150%. І "лідерами" за цим показником є штати Махараштра (7057 заразилися, понад 600 померлих), Гуджарат (більш як 5 тис. хворих і понад 300 жертв) і Раджастан (майже 3 тис. хворих і 188 загиблих).

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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