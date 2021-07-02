В Канаде и США настоящий ад: жара-убийца губит людей и сжигает целые деревни

Тепловой купол заблокировал обмен охлаждающих воздух воздушных масс на юго-западе Канады и северо-западе США – погода здесь похожа на скороварку

Погода устроила канадцам настоящий ад, пережить который посчастливилось не всем. Фото: коллаж "Сегодня"

На юго-запад Канады и северо-западные штаты США обрушилась аномальная жара, с которой могут быть связаны сотни смертей и множество лесных пожаров.

"Сегодня" разбирались, как развивались события в охваченных такими экстремальными условиями городах и чем они могли быть вызваны.

Рекорд за рекордом

Первым звоночком стали известия из канадского Литтона в провинции Британская Колумбия. 27 июня в этом городе был установлен температурный рекорд для всей Канады – 46,6 градусов тепла. Однако в два следующих дня столбики термометров ползли только вверх достигнув 47,9 и 49,6 градусов 28 и 29 июня соответстввенно.

Это привело к тому, что 30 июня вокруг города вспыхнули лесные пожары – к вечеру весь Литтон получил приказ об обязательной эвакуации.

"Примерно за 15 минут весь город был охвачен пламенем. Большинство людей просто хватали своих домашних животных, ключи, садились в свои машины и уезжали", – говорит мэр Ял Полдерман.

Большинство жителе Литтона остались без крыши над головой / Фото: Reuters

По его словам, пламя уничтожило порядка 90% деревни, в которой проживали около 250 людей. Также в Британской Колумбии были повреждены гидроэлектростанции.

Погода-убийца

Жертвами такой аномальной жары в Северной Америке стали сотни человек.

Главный коронер Британской Колумбии Лайза Лапуант сообщила, что в Британской Колумбии скончались не менее 486 человек – это втрое выше, чем регистрируют обычно.

Такую жару многие канадцы предпочитают проводить у водоемов. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

"Мы считаем одним из факторов множества из этих смертей жару. Но эта версия требует подтверждения", – сказала Лапуант 30 июня.

Кроме того, а американском штате Вашингтон с экстремальной погодой связали гибель 20 человек, а в Орегоне – более 60 человек.

Фото: ESA

"Предварительная причина смерти – гипертермия. Умершие были в возрасте от 44 до 97 лет ... Многие страдали от серьезных заболеваний и многие из погибших были найдены одни. У них не было ни кондиционера, ни вентилятора", – заявили орегонские власти.

В ряде американских городов тоже фиксируют температурные рекорды – выше 46 градусов температура поднялась в Сиэтле, Портленде и других населенных пунктах.

Под куполом жары

В Орегоне люди спасаются от жары в специальных охлаждаемых центрах. Фото: REUTERS/Maranie Staab

Сложившуюся ситуацию связывают с атмосферным явлением под названием "тепловой купол". Это неподвижная зона высокого давления, эффект от которого сравнивают со скороваркой – она удерживает теплый воздух, блокируя обмен воздушных масс, которые охлаждают воздух.

Интенсивность этого события настолько статистически редкая, что оно случается "раз в несколько тысяч лет". Однако изменения климата и антропогенное влияние могут привести к тому, что такие экстремальные эффекты будут происходить чаще.

Например, американские метеорологи уже прогнозируют новый гребень высокого атмосферного давления на западе США, поэтому не исключено, что в этом месяце будут установлены новые температурные рекорды.

Напомним, что в программе наблюдения за Землей Copernicus назвали минувший 2020 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе. Однако 2021 год может побить рекорд предшествующего.