В Канаде упал самолет, летевший с баннером предложения руки и сердца

Причина падения самолета в Канаде неизвестна/Коллаж: Сегодня
Возле острова Сент-Элен в Монреале разбился небольшой самолет. Он вез баннер с предложением руки и сердца.
Об этом сообщает CBC News.
Детали инцидента
Трагический случай произошел 2 октября. На борту были два человека, один умер, второго — госпитализировали. Самолет Cessna 172 летел с баннером с предложением руки и сердца. Он упал неподалеку от острова, где проходил музыкальный фестиваль Osheaga Get Together. На место инцидента прибыли полицейские, пожарные и следователи из Совета по безопасности. Информации о причинах и обстоятельствах падения самолета не сообщали.
Самые частые причины авиакатастроф
- Умышленные аварии (террористические акты);
- механические повреждения;
- погодные условия;
- человеческий фактор (ошибка пилота).
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