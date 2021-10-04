У Канаді впав літак, що летів з банером пропозиції руки і серця

Причина падіння літака у Канаді невідома/Колаж: Сьогодні
Біля острова Сент-Елен в Монреалі розбився невеликий літак. Він віз банер з пропозицією руки та серця.
Про це повідомляє CBC News.
Деталі інциденту
Трагічний випадок стався 2 жовтня. На борту були двоє людей, одна померла, іншу — госпіталізували. Літак Cessna 172 летів з банером з пропозицією руки та серця. Він впав неподалік від острова, де проходив музичний фестиваль Osheaga Get Together. На місце інциденту прибули поліцейські, пожежники та слідчі з Ради з безпеки. Інформації про причини та обставини падіння літака не повідомляли.
Найчастіші причини авіакатастроф
- Умисні аварії (терористичні акти);
- механічні пошкодження;
- погодні умови;
- людський фактор (помилка пілота).
Раніше ми також повідомляли
- В Італії літак протаранив будівлю. Всі пасажири загинули.
- В Росії розбився літак Ан-26. Після доби пошуків рятувальна група знайшла уламки повітряного судна в районі гірськолижної бази "Спартак".