У Канаді впав літак, що летів з банером пропозиції руки і серця

Причина падіння літака у Канаді невідома/Колаж: Сьогодні

Біля острова Сент-Елен в Монреалі розбився невеликий літак. Він віз банер з пропозицією руки та серця.

Про це повідомляє CBC News.

Деталі інциденту

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Трагічний випадок стався 2 жовтня. На борту були двоє людей, одна померла, іншу — госпіталізували. Літак Cessna 172 летів з банером з пропозицією руки та серця. Він впав неподалік від острова, де проходив музичний фестиваль Osheaga Get Together. На місце інциденту прибули поліцейські, пожежники та слідчі з Ради з безпеки. Інформації про причини та обставини падіння літака не повідомляли.

Найчастіші причини авіакатастроф

Умисні аварії (терористичні акти);

механічні пошкодження;

погодні умови;

людський фактор (помилка пілота).

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