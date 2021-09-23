У Росії розбився літак Ан-26. Уламки знайшли, екіпаж – ні

У Хабаровському краї Росії знайшли уламки літака Ан-26, який зник напередодні. Вчора, 22 вересня, повітряне судно зникло з радарів, а екіпаж перестав виходити на зв'язок.
Про це повідомляє МНС РФ.
Зазначається, що це літак компанії "Льотні перевірки і системи". Він зник під час технічного польоту для перевірки наземних засобів зв'язку, що проходив за 40 кілометрів від Хабаровська.
На борту Ан-26 перебував екіпаж з шести людей.
За попередньою інформацією, літак розбився у районі гірськолижної бази "Спартак" в Хабаровському краї, рятувальники шукають місце для посадки Мі-8. Уламки знайдені в 3 км від дороги селища Корфовского на вершині хребта.
Доля екіпажу досі невідома, повідомляє крайової главк МНС.
Інші авіакатастрофи в РФ:
- 12 вересня в Іркутській області Росії розбився пасажирський літак L-410. Під час аварії пасажирського літака загинули чотири людини – пілот і троє пасажирів. Решта, за попередньою інформацією, отримали різні травми.
- За серпень у Росії розбилися одразу три військові літаки.
- Уламки Ан-26, зниклого на Камчатці, виявлені з вертольота рятувальників біля берега – в 3,8 кілометри від селища Палана. Рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих.