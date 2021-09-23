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У Росії розбився літак Ан-26. Уламки знайшли, екіпаж – ні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 08:59
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Після доби пошуків рятувальна група знайшла уламки повітряного судна в районі гірськолижної бази "Спартак"
Ан-26 розбився в районі гірськолижної бази "Спартак" в Хабаровському краї
Ан-26 розбився в районі гірськолижної бази "Спартак" в Хабаровському краї / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хабаровському краї Росії знайшли уламки літака Ан-26, який зник напередодні. Вчора, 22 вересня, повітряне судно зникло з радарів, а екіпаж перестав виходити на зв'язок.

Про це повідомляє МНС РФ.

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Зазначається, що це літак компанії "Льотні перевірки і системи". Він зник під час технічного польоту для перевірки наземних засобів зв'язку, що проходив за 40 кілометрів від Хабаровська.

На борту Ан-26 перебував екіпаж з шести людей.

За попередньою інформацією, літак розбився у районі гірськолижної бази "Спартак" в Хабаровському краї, рятувальники шукають місце для посадки Мі-8. Уламки знайдені в 3 км від дороги селища Корфовского на вершині хребта.

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Доля екіпажу досі невідома, повідомляє крайової главк МНС.

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