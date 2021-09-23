Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Президент Зеленский в ООН ⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В России разбился самолет Ан-26. Обломки нашли, экипаж – нет

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 сентября, 08:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спустя сутки поисков спасательная группа нашла обломки воздушного судна в районе горнолыжной базы "Спартак"
Ан-26 разбился в районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае
Ан-26 разбился в районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хабаровском крае России нашли обломки самолета Ан-26, который исчез накануне. Вчера, 22 сентября, воздушное судно исчезло с радаров, а экипаж перестал выходить на связь.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Реклама

Отмечается, что это самолет компании "Летные проверки и системы". Он пропал во время технического полета по проверке наземных средств связи, проходившего в 40 километрах от Хабаровска.

На борту Ан-26 находился экипаж из шести человек.

По предварительной информации, самолет разбился в районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае, спасатели ищут место для посадки Ми-8. Обломки найдены в 3 км от дороги поселка Корфовского на вершине хребта.

Реклама

Судьба экипажа до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС.

Другие авиакатастрофы в РФ:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Скоро полнолуние
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять