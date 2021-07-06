В России пропал пассажирский самолет – мог упасть в море: что известно о крушении

На борту находились почти 30 человек, которые летели на Камчатку, но неожиданно связь с лайнером пропала

Ан-26. Фото: airwar.ru

После недавнего крушения самолета с парашютистами в России случился новый инцидент – на Камчатке неожиданно пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту. Спасатели предполагают, что он мог рухнуть в море, идут поисковые операции и на суше, и на воде.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС по Камчатскому краю.

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Отмечается, что 6 июля самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа.

"В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС находятся оперативная группа Главного управления МЧС по региону, спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. При необходимости возможно привлечение Ил-38 от войск и сил на северо-востоке из аэропорта Елизово, а также спасателей Региональной поисково-спасательной базы из Магадана", – заявили в МЧС.

Также стало известно, что на борту был глава городского округа "Поселок Палана".

"Да, это глава нашего поселка. Да, она летела этим бортом в Палану", – сказал представитель поселковой администрации.

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Источник сообщил Интерфаксу, что самолет мог упасть в Охотское море при заходе на посадку в поселок Палана над заливом Шелехова на Камчатке.

"Уточнен квадрат поиска – это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там", – сказал источник агентства.

Самолет ищут и над морем, и на суше, рассказал гендиректор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных. В поисковой операции участвует вертолет его компании. По словам Черных, территория будет осматриваться до темноты.

"На Камчатке уже вечер. В темное время суток вертолет прекратит поиски и вернется на базу, утром поиски продолжатся, если Ан-26 не будет найден", – отметил собеседник агентства.

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Следком РФ уже даже возбудил уголовное дело по факту утраты пассажирского Ан-26 по ч.3 ст.263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщали новости "Сегодня", за последние пару лет это далеко не первый инцидент с самолетами в РФ. Ранее пассажирский самолет экстренно сел на кукурузное поле из-за проблем с двигателем, в который попали птицы.

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