При крушении пассажирского самолета под Иркутском погибли четыре человека

В результате жесткой посадки в России лайнера L-410 погибли пилот и трое пассажиров, остальные по предварительной информации получили различные травмы

В России разбился пассажирский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

В России при крушении пассажирского самолета L-410 под Иркутском погибли по меньшей мере четыре человека, остальные травмированы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте крушения.

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Среди погибших – трое пассажиров и пилот.

"По предварительным данным, погибли до четырех человек – один пилот, командир, и трое пассажиров, второй пилот жив", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в основном – переломы.

На данный момент силы и средства МЧС России добрались до места жесткой посадки L-410 под Иркутском и проводится спасательная операция.

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Самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал в воскресенье около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

Ранее был опубликован список пассажиров и пилотов, находившихся на борту потерпевшего крушение лайнера.

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