Крушение самолета в России: опубликован список пассажиров

По неподтвержденным данным при жесткой посадке пассажирского самолета в Иркутской области погибли от одного до трех человек, опубликован список пассажиров

В России разбился пассажирский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

На пассажирском самолете L-410, который совершил жесткую посадку под Иркутском (Россия), летело 14 пассажиров и двое членов экипажа. На данный момент официально сообщается об одном погибшем.

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Так, в Единой дежурной диспетчерской службе России РИА "Новости" сообщили, что при жесткой посадке в Иркутской области погиб один человек. В то же время по информации телеграм-канал "112", погибло трое человек.

Также опубликовали список летевших на самолете пассажиров и членов экипажа.

Члены экипажа:

Махнутин Николай Черненко Владимир

Реклама

Пассажиры:

Андреев Александр, 1979 Бужинская Илона, 1998 Гужва Виталий, 1985 Карнаухов Вадим, 1975 Кокшарова Людмила, 1998 Кононов Вадим, 1973 Кудына Антон, 1986 Полулях Елена, 1973 Попович Татьяна, 1978 Сафонова Ольга, 1957 Семенова Ольга, 1975 Слесарева Анастасия, 1993 Тараканов Владимир, 1977 Широков Александр, 1973

Кто именно из пассажиров погиб, пока не сообщается.

Напомним, появилось первое видео с места крушения пассажирского L-410 под Иркутском. Кроме того, по словам очевидцев, L-410 упал на деревья и первыми на помощь к людям пришли двое местных жителей, один из которых оказался врачом.

Реклама

Мы также писали, что только за август в России разбились сразу три военных самолета.