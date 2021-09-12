Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Крушение самолета в России: опубликован список пассажиров

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
12 сентября, 21:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По неподтвержденным данным при жесткой посадке пассажирского самолета в Иркутской области погибли от одного до трех человек, опубликован список пассажиров
В России разбился пассажирский самолет
В России разбился пассажирский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

На пассажирском самолете L-410, который совершил жесткую посадку под Иркутском (Россия), летело 14 пассажиров и двое членов экипажа. На данный момент официально сообщается об одном погибшем.

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Так, в Единой дежурной диспетчерской службе России РИА "Новости" сообщили, что при жесткой посадке в Иркутской области погиб один человек. В то же время по информации телеграм-канал "112", погибло трое человек.

Также опубликовали список летевших на самолете пассажиров и членов экипажа.

Члены экипажа:

  1. Махнутин Николай
  2. Черненко Владимир
Реклама

Пассажиры:

  1. Андреев Александр, 1979
  2. Бужинская Илона, 1998
  3. Гужва Виталий, 1985
  4. Карнаухов Вадим, 1975
  5. Кокшарова Людмила, 1998
  6. Кононов Вадим, 1973
  7. Кудына Антон, 1986
  8. Полулях Елена, 1973
  9. Попович Татьяна, 1978
  10. Сафонова Ольга, 1957
  11. Семенова Ольга, 1975
  12. Слесарева Анастасия, 1993
  13. Тараканов Владимир, 1977
  14. Широков Александр, 1973

Кто именно из пассажиров погиб, пока не сообщается.

Напомним, появилось первое видео с места крушения пассажирского L-410 под Иркутском. Кроме того, по словам очевидцев, L-410 упал на деревья и первыми на помощь к людям пришли двое местных жителей, один из которых оказался врачом.

Реклама

Мы также писали, что только за август в России разбились сразу три военных самолета.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Лучшие статьи недели
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

12 сентября 1991. В Киеве начался демонтаж скульптурной композиции с Владимиром Лениным на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 196 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять