В Кремле бурно отреагировали на скандальное увольнение дипломата из-за войны в Украине

Песков раскритиковал дипломата, сказавшего правду об РФ / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

В Кремле обвинили советника миссии России при ООН в Женеве Бориса Бондарева, который со скандалом подал в отставку в предательстве. Накануне дипломат высказался против войны в Украине и заявил о "деградации МИД РФ" и министра Сергея Лаврова. Реакцию Кремля цитирует УНИАН со ссылкой на пропагандистские российские СМИ.

Громкую отставку Бондарева прокомментировал спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Реклама

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", — заявил Песков.

Что заявил Бондарев

Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев осудил войну РФ против Украины. По его словам, за 20 лет работы ему приходилось наблюдать различные виражи российской внешней политики. По его словам, ему никогда еще так не было стыдно за свою страну и работу, как 24 февраля этого года.

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, – не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, который жирной буквой Z перечеркнул все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества", – сказал Бондарев.

Дипломат отметил, что инициаторы войны хотят остаться у власти навсегда, жить во дворцах, плавать на роскошных яхтах, наслаждаясь неограниченной властью и полной безнаказанностью, и ради этого режим Путина готов принести в жертву много жизней.

Кроме того, Бондарев раскритиковал работу российского МИДа, заявив, что его уровень вранья и непрофессионализма ведомства постоянно рос, а в последние годы это приобрело катастрофический масштаб.

Реклама

Читайте также: